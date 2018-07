Forte tremor provoca alerta de tsunami no Pacífico Sul Um terremoto de magnitude 7,8 ocorreu hoje no leito do Oceano Pacífico, na região das Ilhas Kermadec, e levou a um alerta de tsunami, informam o Instituto de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos e o Centro de Alertas de Tsunamis. Não há, até o momento, informações referentes a danos ou vítimas do forte abalo sísmico.