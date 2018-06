Forte tufão ameaça Japão e norte das Filipinas

Segundo a agência meteorológica do governo das Filipinas, o Neoguri deve avançar no sentido nordeste, se aproximando da província de Batanas na segunda-feira, e depois seguir para o sul do Japão. As autoridades filipinas já alertaram os pescadores da região a não saírem para o mar. Áreas sujeitas e inundações e deslizamentos de terra também já estão em alerta.

O Neoguri é a sexta tempestade a atingir as Filipinas este ano e o primeiro da temporada de chuvas de monções, que começou no mês passado. Cerca de 20 tufões e tempestades menos poderosas afetam o país todo ano. Em novembro do ano passado, o tufão Haiyan deixou mais de 6,3 mil mortos, 1 mil desaparecidos e 4 milhões de desabrigados na região central do país. Fonte: Associated Press.