Fortes chuvas deixam dois mortos na Europa central

Na Polônia, uma mulher morreu quando uma estrutura de metal caiu sobre ela e um grupo de pessoas. Além dela, cinco pessoas ficaram feridas no incidente ocorrido hoje em Kolodziaz, a nordeste de Varsóvia. O socorro às vítimas levou mais de duas horas para chegar porque árvores bloqueavam a passagem da ambulância incumbida do resgate.

Na Romênia, um homem de 52 anos morreu no fim da noite de ontem quando um raio atingiu o barco no qual pescava perto da estância turística de Eforie Sud, na costa do Mar Negro. Na República Checa, dezenas de crianças tiveram de ser retiradas às pressas de acampamentos de verão depois de fortes chuvas terem elevado o risco de enchentes em diversas partes do país. Meteorologistas previam mais chuvas na região amanhã. As informações são da Associated Press.