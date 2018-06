Fortes chuvas inundam deserto e deixam mortos no Chile

O governo declarou estado de exceção na região na quarta-feira, 25, o que significa que o controle da área passa para a Forças Armadas, que devem assegurar a ordem pública. A presidente Michelle Bachelet sobrevoou as áreas inundadas na tarde de quarta-feira.

Tempestades e chuvas torrenciais que tiveram início na terça-feira, 24, causaram o transbordamento do rio Copiapó e levaram à retirada da população de algumas áreas por causa do temor de deslizamentos. As águas chegaram até o hospital de Copiapó, segundo mostram imagens de televisão.

Helicópteros tiveram de retirar pessoas que moram nas proximidades da margem do rio porque as estradas estavam bloqueadas. Algumas pessoas se negaram a abandonar suas casas.