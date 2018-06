Fortes chuvas inundam Manila e matam 9 pessoas

As chuvas, as piores desde 2009, quando centenas de pessoas morreram durante enchentes repentinas, foram causadas por chuvas de monções que provocaram o transbordamento das principais represas e rios em Manila e nas províncias próximas.

A capital e outras partes do país já haviam sofrido os efeitos do tufão Saola, que passou pelo país na semana passada. Saola deixou pelo menos 53 mortos no país.

"É como um mundo aquático", disse Benito Ramos, chefe da agência governamental de resposta a desastres. Ele disse que as chuvas inundaram 50% da região metropolitana de Manila na noite de segunda-feira e que cerca de 30% continuavam com água pelo menos na altura da cintura, nesta terça-feira.

Ele pediu aos moradores de áreas que podem sofrer inundações e deslizamentos de terra que permaneçam em centros de evacuação. Como o solo está saturado de água, até mesmo uma pequena chuva pode ser perigosa, acrescentou Ramos.

"Agora, que está escurecendo, quero repetir que se houver chuvas fortes vocês devem permanecer nos centros de evacuação", disse ele, lembrando que os trabalhos de resgate são mais difíceis durante a noite.

Segundo o escritório de meteorologia de Manila, uma tempestade tropical na costa leste da China intensificou as chuvas de monções nas Filipinas, que devem terminar na quinta-feira.

No subúrbio de Quezon, nas proximidades da capital, um deslizamento de terra atingiu uma fileira de barracos na parte debaixo de uma colina, matando nove pessoas, informou Ramos. As informações são da Associated Press.