Fortes nevascas ameaçam nordeste dos EUA

No meio do que parecia ser um inverno não muito rigoroso, as pessoas começaram a estocar comida e outros suprimentos. Funcionários das estradas ao longo da costa leste preparavam sal e areia para usar nas pistas, antecipando-se às previsões ruins dos meteorologistas.

Boston e Providence, capital de Rhode Island, cancelaram as aulas nesta sexta-feira e companhias aéreas cancelaram mais de 2.600 voos, mas deve haver interrupções em todo o território norte-americano.

"Todo mundo vai ficar coberto de neve", disse o meteorologista Alan Dunham, do Serviço Nacional de Meteorologia, sediado em Massachusetts.

A expectativa era de que a neve começasse a cair na manhã desta sexta-feira, mas a maior precipitação deve cair acontecer nesta noite e no sábado. As rajadas de vento devem atingir até 105 quilômetros por hora e há temores de cortes no fornecimento de energia elétrica, além de enchentes em áreas costeiras, que ainda se recuperam do furacão Sandy, que atingiu a região em outubro.

Em Nova York, são esperados até 35,5 centímetros de neve. O prefeito Michael Bloomberg disse que arados e estoques de 250 mil toneladas de sal foram colocados à disposição. "Esperamos que a previsão para a quantidade de neve esteja exagerada, mas nunca sabemos", disse ele.

Alertas para nevascas estão em vigor para partes de Nova Jersey e Long Island, em Nova York, assim como em áreas da região da Nova Inglaterra, incluindo Massachusetts, Rhode Island e Connecticut. Os alertas devem se estender também para New Hampshire e Maine. As informações são da Associated Press.