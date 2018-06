Fortes nevascas deixam seis mortos nos Bálcãs

O primeiro-ministro e ministro do Interior da Sérvia, Ivica Dacic, ordenou que todos os policiais disponíveis participassem das operações de resgate. Na Croácia, o aeroporto da capital, Zagreb, ficou fechado por várias horas no sábado e algumas rodovias estão bloqueadas. A situação na Croácia melhorou neste domingo, mas um alerta para que as pessoas não dirijam permanece em vigor.

Uma mulher deu à luz um bebê saudável dentro de um caminhão que ficou preso na neve a caminho do hospital na Sérvia. A criança recebeu o nome de Snezana, ou Neve Branca, em sérvio, segundo informações da televisão estatal. Autoridades sérvias e croatas pediram que as pessoas permaneçam em locais fechados. Também houve nevasca na Eslovênia e na Bósnia. As informações são da Associated Press.