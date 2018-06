Fortes tempestades atingem EUA e Canadá

Segundo autoridades, pelo menos duas pessoas morreram no sábado no estado do Mississippi por causa do fenômeno climático. Além disso, no Arkansas cinco pessoas ficaram feridas e dezenas de moradias foram danificadas depois de dois aparentes tornados. No auge da tempestade, mais de 22 mil pessoas ficaram sem energia no norte do Mississippi, mas esse número começou a diminuir na noite de sábado.

O Serviço Nacional do Clima afirmou que neste domingo tempestades com ventos fortes podem atingir o norte da Geórgia, incluindo a cidade de Atlanta. Um alerta de inundações foi lançado para a região até segunda-feira.

Para Nova York, Vermont, New Hampshire e Maine há expectativas de que o acúmulo de gelo prossiga durante este domingo, de acordo com o Serviço Nacional do Clima. Mais de 95 mil pessoas estão sem energia em Nova York, Vermont e Maine.

O mesmo clima é observado desde sábado no leste do Canadá, onde mais de 250 mil pessoas também estão sem energia e as viagens estão prejudicadas. Segundo a Toronto Hydro, concessionária de energia de maior cidade do país, muitos moradores deverão continuar sem luz até o dia do Natal.

A Air Canada, maior empresa aérea local, alertou os passageiros que muitos voos estão atrasados ou foram cancelados em diversas cidades, incluindo Toronto, Ottawa e Montreal.