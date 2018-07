Fortuna de multimilionários chineses encolhe com crise

Depois de seis anos seguidos de alta e em meio ao agravamento do cenário externo, a fortuna das mil pessoas mais ricas da China encolheu em 2012, segundo o ranking anual Hurun Rich List, publicado pelo instituto de pesquisas The Hurun Research Institute.

No ano em que a bolsa de Xangai caiu 23%, os dados, contabilizados até 15 de agosto, revelam que entre os mil mais ricos do país asiático, 469 viram seu patrimônio encolher, 291 ganharam alguns milhões de dólares a mais e 114 fortunas permanecem inalteradas.

Além disso, segundo a pesquisa, 150 chineses aderiram à lista, enquanto que 37 perderam mais da metade de tudo o que possuíam.

O levantamento mostrou que, em 2012, havia 251 pessoas com um patrimônio acima de US$ 1 bilhão (R$ 2 bilhões) no país, 20 a menos do que no ano passado, mas bem acima dos 15 bilionários há seis anos.

A fortuna média também caiu, para US$ 860 milhões (R$ 1,7 bilhão), embora este valor ainda represente o dobro do montante de 2008 (US$ 439 milhões ou R$ 889 milhões).

Neste ano, a valor de corte das fortunas para entrar na lista dos mil mais ricos também registrou queda, para US$ 290 milhões (R$ 580 milhões).

Os setores solar, têxtil e varejo foram duramente afetados pela queda da demanda global pelos produtos chineses. Já os ramos do entretenimento e gás natural tiveram um melhor desempenho.

Pela primeira vez desde 1999, o segmento imobiliário perdeu a liderança como fonte de riqueza do maior número de integrantes na lista, sendo substituído pelo de manufatura, que hoje responde por 20,7% dos mil mais ricos.

Segundo Rupert Hoogewerf, responsável pelo relatório, "embora neste ano, tenha havido uma 'sangria' nas fortunas, é preciso lembrar que as fortunas chinesas aumentaram 40% em comparação a 2010 e quase dez vezes em relação aos anos 2000".

Curiosidades

De acordo com a pesquisa, o empresário do setor de bebidas Zong Qinghou, de 67 anos, retomou o primeiro lugar da lista, tornando-se a terceira pessoa - desde que a lista foi criada, há 14 anos - a ocupar o topo do ranking.

Dos 1 mil mais ricos, sete são delegados do 18º congresso do Partido Comunista e outros 150 são filiados à legenda.

Os mais ricos são majoritariamente do signo de coelho, respondendo por 12,8% do total de afortunados presentes na lista deste ano.

Confira abaixo a lista dos 10 mais ricos da China, segundo o ranking anual Hurun Rich List.

1 - Zong Qinghou e família - US$ 12,6 bilhões

2 - Wang Jianlin - US$ 10,3 bilhões

3 - Li Yanhong - US$ 8 bilhões

4 - Yan Bin - U$S 7,9 bilhões

5 - Liang Wengen - US$ 7,3 bilhões

6 - Liu Yongxing e família - US$ 7,1 bilhões

7 - Ma Huateng - US$ 6,5 bilhões

8 - Wu Yajun & family - US$ 6 bilhões

9 - Xu Jiayin - US$ 5,5 bilhões

10 - Chen Lihua - US$ 5,4 bilhões BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.