Fortuna de vice argentino é investigada

A promotoria suspeita da compra irregular de terrenos em um condomínio de luxo nas vizinhanças da cidade de Pinamar, na Província de Buenos Aires. Além disso, existem fortes suspeitas sobre a eventual participação acionária direta ou indireta de Boudou em dez sociedades anônimas, entre as quais a Companhia de Valores Sul-Americana, empresa gráfica que conseguiu um contrato de impressão de cédulas de pesos graças à intermediação do vice-presidente com a Casa da Moeda.

Segundo Di Lello, o volume de dinheiro de Boudou "não é condizente com seu salário de funcionário público". O promotor considera que Boudou conta com uma série de testas de ferro, entre os quais os empresários Alejandro Vanderbroele e José Maria Núñez Carmona.

A Justiça investiga as denúncias de que Boudou - na época, ministro da Economia no primeiro mandato da presidente Cristina Kirchner - teria resgatado a Companhia de Valores Sul-Americana da falência por intermédio de uma operação irregular com a Afip, a receita federal argentina.

Boudou diz que as denúncias não passam de uma "conspiração" dos meios de comunicação não alinhados com o governo. Os analistas destacam que Cristina nunca fez uma defesa pública de seu vice. Boudou, segundo eles, teria perdido o apoio da presidente. / A.P.