Foto de Chávez era de paciente mexicano, diz médico

O Dr. Juan Mandujano Guajardo afirmou que ele foi um dos anestesistas que entubou o paciente que aparece na fotografia durante uma cirurgia em um hospital da Cidade do México em 2008, que foi gravada para fins educacionais.

A imagem de qualidade fraca mostrou a cabeça de um homem aparentemente sobre uma cama de hospital com tubos em sua boca. O jornal espanhol pediu desculpas para seus leitores pelo erro e disse que estava investigando como a foto chegou ao jornal.

O médico disse que o vídeo do paciente com uma desordem chamada de acromegalia, ou gigantismo, foi enviada a um site da associação médica e acabou por ser transmitida para o YouTube. As informações são da Associated Press.