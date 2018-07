Foto de crianças catadoras de lixo de Gana vence concurso do Unicef

NOVA YORK - Um concurso do Unicef, o braço da ONU para a infância, premiou as melhores fotos que retratam a vida de crianças em diversas culturas e situações socioeconômicas ao redor do mundo. A foto vencedora, do alemão Kai Loffelbein, mostra um menino ganense recolhendo objetos em um lixão tóxico localizado próximo à capital do país, Acra.

"O concurso abre nossos olhos para o quão fortes as crianças precisam ser, sob condições insuportáveis e inimagináveis", declarou Bettina Wulff, mulher do presidente alemão e representante da Unicef no país europeu.

Também foram premiados o fotógrafo espanhol JM Lopez, que documentou o impacto da desnutrição infantil na Guatemala, e a fotógrafa americana Mary F. Calvert, que retratou uma campanha de vacinação na Nigéria. Outras seis fotografias receberam uma menção honrosa.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.