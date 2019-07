Foto de imigrante implorando a agente mexicano para entrar nos EUA viraliza nas redes

CIDADE DO MÉXICO – Ledy Perez foi ao chão em suas ancas, uma mão fechada cobrindo seu rosto enquanto chorava, um braço agarrado ao seu filho de seis anos, que observava desafiadoramente o soldado da Guarda Nacional Mexicana que bloqueava a passagem para os Estados Unidos.

As condições de mãe e filho, que já haviam viajado mais de 2 mil quilômetros de seu país natal, a Guatemala, até a cidade fronteiriça Ciudad Juarez, México, para serem parados a poucos passos dos Estados Unidos, foram captadas pelo fotógrafo da Agência Reuters Jose Luis Gonzalez na segunda-feira, 22, com o cair da noite.

“A mulher implorava, suplicava para a Guarda Nacional deixá-los passar... ela queria cruzar a fronteira para dar um futuro melhor” ao seu filho Anthony Diaz, afirmou Gonzalez. O soldado, vestido com fardas para o deserto, um rifle de assalto pendurado em seu ombro, disse que estava apenas seguindo ordens, de acordo com Gonzalez.

O soldado não revelou seu nome.

As imagens viralizaram nas redes sociais, trazendo aos holofotes o papel que a Guarda Nacional mexicana tem cumprido em conter a imigração, majoritariamente de pessoas vindas da América Central.

Perez foi pega pela Guarda Nacional junto com um grupo de imigrantes latinos, em uma estrada de terra, de onde é possível ver o Rio Grande, que faz a divisa dos dois países. De repente, ao ver uma oportunidade quando o soldado se afastou, Perez pegou seu filho e os dois foram se segurando nos arbustos que crescem nas margens do rio, assim conseguindo sair do México. Perez e o filho correram para os braços da Agência Alfandegária e de Proteção Fronteiriça (CBP) americana, ficando sob custódia dos agentes.

“De acordo com informações da Patrulha Fronteiriça, a guatemalteca cruzou a fronteira na cidade de El Paso, Texas, às 20:10 (na segunda-feira), e foi detida. A nativa e o seu filho estão em boas condições e sendo atendidos na estação de Patrulha Fronteiriça em Lordsburg, Novo México, enquanto seu caso avança”, afirmou o cônsul da Guatemala no Texas, Tekandi Paniagua.

“Eles receberam cuidados médicos e estão sendo atendidos. A Patrulha Fronteiriça irá decidir sobre o caso e nos informar”, afirmou um representante de relações exteriores da Guatemala.

O presidente Andrés Manuel López Obrador criou a Guarda Nacional sob a justificativa de reduzir os índices de homícidio no México, mas quase um terço de seus membros estão encarregados de patrulhar a fronteira, assim cumprindo as demandas do presidente americano Donald Trump em reduzir o fluxo de imigrantes nos EUA.

O soldado não demonstrou postura agressiva durante o encontro de nove minutos com Perez e seu filho. Ainda assim, a dinâmica de poder aparente na imagem gerou críticas a respeito do tratamento que imigrantes estão recebendo com a repressão vinda do México.

O ex-presidente do país, Felipe Calderon, ao compartilhar a foto no Twitter, publicada pelo ex-embaixador mexicano nos EUA, Arturo Sarukhan, escreveu: “que vergonha, o México nunca deveria ter aceito isso”.

O porta-voz de Obrador, Jesus Ramirez, afirmou que a imagem é um exemplo da Guarda Nacional fazendo o seu trabalho de zelar pela segurança pública. Ele afirmou que o soldado não impediu Perez de atravessar a fronteira, mas aconselhou-a dos perigos envolvidos nessa decisão.

“A Guarda combate o crime de tráfico de pessoas e protege os direitos humanos da população e dos migrantes atravessando o país”, disse Ramirez.

Em junho, Obrador afirmou que a Guarda Nacional não tem ordens para deter imigrantes que queiram atravessar a fronteira para os EUA. Regularmente, ele enfatiza que a repressão não pode violar direitos.

Apreensões de imigrantes na fronteira sul dos EUA reduziu quase um terço em junho em comparação ao mês anterior, em 100 mil pessoas, de acordo com o governo americano, depois de o México ter mobilizado para suas fronteiras aproximadamente 21 mil soldados da Guarda Nacional. / REUTERS