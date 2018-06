Foto de Peña Nieto causa polêmica no México

A polícia espanhola deteve quatro membros do cartel Sinaloa que tentavam estabelecer uma rede de distribuição de drogas no país. O caso recebeu ainda mais atenção porque uma foto no perfil do Facebook de Celaya Valenzuela, um dos presos na ação, mostra o suspeito ao lado de Peña Nieto.

O Partido Revolucionário Institucional (PRI), de Peña Nieto, reconheceu que Valenzuela é membro do partido, mas afirmou que ele não participou da campanha presidencial. Em comunicado o PRI disse que, "durante sua campanha presidencial, Enrique Peña Nieto tirou centenas de milhares de fotos com membros do partido e simpatizantes, sem isso significar qualquer comprometimento ou relacionamento próximo."

No início de 2012, Valenzuela tentou ser o candidato do partido na disputa por uma vaga no Congresso pelo Estado de Sonora, norte do México. O PRI recusou-se a permitir sua candidatura, argumentando que ele não possuía apoio suficiente.

A questão é polêmica, já que o atual presidente, Felipe Calderón, acusou alguns membros do PRI de realizarem acordos com os cartéis em troca de paz. Peña Nieto nega veementemente que tenha negociado com as quadrilhas.

O México sofre com a violência causada pelo tráfico de drogas. Na cidade de Veracruz, uma família inteira foi encontrada morta, na sexta-feira. Sete pessoas foram assassinadas, incluindo quatro crianças, todos com a garganta cortada. As informações são da Associated Press.