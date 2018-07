Fotografias mostram hematomas de Tymoshenko KHARKOV, UCRÂNIA - Um jornal ucraniano publicou nesta sexta-feira, 27, fotografias que parecem mostrar grandes hematomas no corpo de Yulia Tymoshenko, de 51 anos. A ex-primeira-ministra da Ucrânia entra hoje em segunda semana de greve de fome. O diário Ukrainska Pravda disse que as fotografias confirmam as afirmações da líder opositora de que foi espancada por guardas da prisão em 20 de abril, quando tentavam levá-la à força para tratamento num hospital do governo. Tymoshenko sofre de graves problemas de coluna.