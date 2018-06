Fotógrafo brasileiro é ferido de raspão na cabeça O fotógrafo brasileiro Joel Silva, enviado do jornal Folha de S. Paulo ao Egito, foi ferido ontem de raspão na cabeça por um disparo de arma de fogo. O episódio aconteceu logo no início dos confrontos entre os manifestantes islamistas e a polícia, na Praça Ramsés, centro do Cairo.