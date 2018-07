Fotógrafo do presidente da Geórgia confessa espionagem

Irakli Gedenidze confessou ter passado a Zurab Kurtsikidze, fotógrafo da European Pressphoto Agency (EPA), detalhes de itinerários, agendas e trajetos por uma quantia não especificada. Natia, mulher de Gedenidze, disse que sabia que seu marido era amigo de Kurtsikidze e que ele enviou ao fotógrafo os detalhes de sua conta bancária, mas ela nega ter participado das negociações.

Gedenidze, Kurtsikidze e outro fotógrafo foram acusados de espionagem hoje. Natia foi liberada sem acusações.

O porta-voz do Ministério do Interior da Geórgia Georgy Bukhrashvili disse que investigadores acreditam que Kurtsikidze tem "conexões" com a unidade de inteligência militar da Rússia (GRU) e contratou outros dois fotógrafos para fornecerem informações secretas.

Segundo Bukhrashvili, dois homens tiraram fotos de documentos secretos e as enviaram para que Kurtsikidze transmitisse à Moscou. As fotografias foram encontradas nos apartamentos desses homens, cujos nomes não foram revelados.

O Ministério do Interior disse que Kurtsikidze pediu os dados bancários de seus colegas para efetuar o pagamento pelas informações sigilosas.

A EPA negou veementemente a acusação. Em entrevista para a AFP, o editor da agência, Cengiz Seren, disse que "ter informações sobre os trajetos e itinerários do presidente pertence à rotina de Kurtsikidze". As informações são da Associated Press.