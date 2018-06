Fotógrafo mexicano retrata devastação e sofrimento na Síria

O dia-a-dia do conflito

As imagens do fotógrafo mexicano Javier Manzano são um retrato da devastação e do sofrimento provocados pelo conflito na Síria.

Para Manzano, que começou a documentar os protestos e a repressão no país em agosto, o conflito já se transformou "em um massacre, uma carnificina".

Muitas das fotos foram tiradas em incursões do fotógrafo com os integrantes do grupo rebelde Exército Livre da Síria em Aleppo, a segunda principal cidade do país, transformada em um campo de batalha crucial no conflito entre os rebeldes e o governo do presidente Bashar al-Assad.

São imagens de combatentes, da destruição em geral provocada pelos confrontos e dos civis que, segundo Manzano, sofrem com o fardo da guerra, não importa de que lado estejam.