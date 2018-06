Fotojornalistas alemães são soltos na Turquia O Ministério de Relações Exteriores da Alemanha anunciou que os três fotojornalistas alemães presos no sudeste da Turquia foram soltos. O porta-voz do Ministério, Martin Schaefer, confirmou as mensagens publicadas pelos próprios fotógrafos no Twitter de que eles haviam sido liberados na cidade de Diyarbakir.