Fotos de satélite mostram valas comuns no Sudão, afirma ONG

CARTUM

Imagens de satélite divulgadas ontem por um grupo americano que denuncia violações no Sudão aparentemente revelam a existência de valas comuns no Cordofão do Sul, centro do país. A região tem sido palco de combates entre rebeldes e soldados sudaneses.

Segundo testemunhas, massacres contra civis no Cordofão do Sul estão sendo cometidos pelos militares de Cartum de forma sistemática. As valas teriam capacidade de abrigar centenas de corpos, segundo o Satellite Sentinel, grupo liderado pelo ator americano George Clooney. As imagens mostram três locais de escavação e, de acordo com a organização americana, cinco testemunhas locais teriam confirmado a existência das valas comuns.

Militares sudaneses, entretanto, negaram as acusações de que civis foram mortos na região. O Cordofão do Sul fica na fronteira com o Sudão do Sul, que oficializou sua independência de Cartum no sábado. Pelo menos 70 mil civis teriam abandonado a região nos últimos meses por causa dos confrontos. / AP