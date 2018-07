Fotos de soldados com corpos irritam Taleban O Taleban prometeu vingança contra as tropas americanas no Afeganistão depois que o jornal Los Angeles Times publicou fotos de militares com pedaços de corpos de insurgentes. "Tais fotos de americanos invasores não são algo novo, mas o novo nessas imagens é o fato de os afegãos parecerem escravos, posando ao lado de seus mestres invasores", disse o porta-voz do Taleban Zabiullah Mujahid.