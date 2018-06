Fracassa negociação para formar governo na Grécia

"Fizemos tudo o que podíamos para formar um governo, mas os outros partidos não aceitaram", disse o líder do Nova Democracia, Antonis Samaras. "Fomos os primeiros a avisar sobre as consequências do programa (de austeridade) e os riscos de ingovernabilidade."

A Nova Democracia, que hoje governa o país em coalizão com os social-democratas do Pasok, tentou, em vão, formar uma coalizão com os moderados da Esquerda Democrática, sétima colocada na eleição.

Partidos mais radicais de esquerda, como o comunista e o Syriza - segundo na votação de domingo -, também rejeitaram apoiar os conservadores.

A Nova Democracia e o Pasok são os principais patrocinadores dos cortes nas contas públicas. Segundo analistas, o resultado da eleição serviu de "punição" para ambos os partidos.

Neonazistas. O partido neonazista Aurora Dourada, que, com o sexto lugar de domingo, entrou no Parlamento pela primeira vez, também rejeitou negociar com o Nova Democracia. Ontem, jornalistas se revoltaram com imagens de skinheads que atuam como seguranças para o Aurora Dourada e exigiram, no domingo, que repórteres presentes numa entrevista coletiva se levantassem para receber o líder do partido, Nikos Michaloliakos. A legenda, que defende a expulsão de imigrantes da Grécia e tem como símbolo uma suástica adaptada, terá 21 deputados no Parlamento. / EFE