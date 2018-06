Fracassa tentativa de trazer à superfície fuselagem de avião da AirAsia

Equipes de resgate da Indonésia fracassaram em sua primeira tentativa de trazer à superfície a fuselagem do Airbus da AirAsia que caiu no Mar de Java, no dia 28. Essa parte da aeronave chegou a se aproximar da superfície, mas voltou a afundar quando alguns balões de ar utilizados na operação se esvaziaram. "Agora, precisamos de mais balões", disse Suryadi Bambang Supriyadi, chefe de operações da Agência Nacional de Busca e Resgate.

Mergulhadores chegaram à fuselagem pela primeira vez na sexta-feira e recuperaram seis corpos. Até agora, foram recuperados 69 corpos de vítimas do voo 8501 da AirAsia, que decolou de Surabaia com destino a Cingapura, com 162 pessoas a bordo.

Autoridades acreditam que vários corpos ainda estejam no interior da fuselagem. De acordo com Supriyadi, a cabine do piloto está a cerca de 500 metros dali, em uma profundidade de 30 metros, e os corpos do piloto e do copiloto podem estar lá.