Fracassam negociações para entrada da Rússia na OMC

O governo da Georgia quer monitoramento internacional da fronteira entre ambos os países, nas regiões da Abkházia e da Ossétia do Sul, que foram reconhecidas como Estados independentes por Moscou, depois da guerra bilateral em 2008. A Georgia, contudo, considera como seus ambos os territórios.

Kapanadze disse que a proposta da Suíça de haver um corredor de comércio monitorado por observadores internacionais foi aceita pela Georgia, mas rejeitada pela Rússia. "Se a posição russa não mudar, não vejo razão para termos uma nova rodada de negociações", afirmou. Mas ele ponderou que se os mediadores suíços acreditarem que mais conversas são necessárias, "a Georgia está pronta para continuar".

As condições estabelecidas pelo país para concordar com a entrada da Rússia na OMC têm ameaçado os esforços de Moscou para tornar-se membro da entidade. Como membro da organização, a Georgia tem o direito de veto a qualquer novo postulante a membro e o país tem usado a prerrogativa, praticamente a única que detém na arena internacional, para chegar a um acordo com o país vizinho. A Rússia negocia sua entrada na OMC desde 1993. As informações são da Dow Jones.