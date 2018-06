França, a síntese da Europa

ROSS DOUTHAT, THE NEW YORK TIMES* , O Estado de S. Paulo

A França que foi vítima de um selvagem ataque terrorista na semana passada é a França que há décadas e séculos se inquieta com seu próprio declínio. E por uma boa razão: desde o século 18, quando dominava a Europa e parecia destinada a controlar o mundo, ela tem visto seu relativo poder diminuir, sofrendo derrotas e humilhações por parte de forças rivais, dos navios da Grã-Bretanha aos soldados nazistas da Alemanha e o poder invasivo da cultura popular americana.

Essas inquietações antigas foram ressaltadas pelo ataque mortal contra o semanário Charlie Hebdo, um ataque ligado a todos os diversos fantasmas que rondam a França contemporânea: o medo da islamização insidiosa, o crescente antissemitismo, os temores do crescente poder da extrema direita e a força da reação contra os muçulmanos – e tudo isso ligado num sentido mais amplo, em meio a uma estagnação econômica, à deslealdade da elite do Continente. Mas apesar desses temores, a França não é um país irrelevante ou sem forças. Pelo contrário, ela está se tornando cada vez mais importante e mais crucial para o futuro da Europa e do Ocidente.

Não, a era dos Reis Sol não retornará. Mas política, cultural e mesmo intelectualmente, os eventos na França nos próximos 50 anos poderão ser mais importantes do que antes das duas guerras mundiais. Na verdade, mais do que a Alemanha, a Grécia, ou a Grã-Bretanha, é na França que o destino do século 21 poderá em última instância ser decidido.

Consideremos a questão específica que está no centro do pesadelo do Charlie Hebdo: saber se os Estados-nação europeus conseguirão sucessivamente integrar os imigrantes muçulmanos e o que ocorrerá se isso não for possível.

A França estabelecerá a jurisprudência. O país tem a maior população muçulmana entre todos os grandes países europeus. Partes dessa população estão mais assimiladas e outras muito mais radicalizadas do que em qualquer outra parte do Continente – 16% dos cidadãos franceses apoiam o Estado Islâmico (EI) segundo uma pesquisa realizada no ano passado.

Não surpreende portanto que a resposta ao islamismo também esteja dividida. Os muçulmanos são vistos de modo mais favorável na França do que em qualquer outra região da Europa ocidental e, contudo, a política francesa abriga um partido de extrema direita cada vez mais forte, a Frente Nacional de Marine Le Pen, cujo peso eleitoral deve aumentar. Por outro lado, a política externa francesa tem envolvimentos (com frequência militares) em todo o Norte da África e no Oriente, o que significa que os desdobramentos da política interna francesa têm mais espaço para se propagar e depois retornar.

De modo que, se existe um caminho para uma maior inclusão e assimilação dos muçulmanos, provavelmente ele será aberto na França. Se o radicalismo islâmico ganhar espaço ou transformar-se em algo mais onipresente e perigoso, isso deverá também se verificar mais na esfera de influência da França do que em qualquer outro lugar. E se a tão temida extrema direita europeia sair da marginalidade para se tornar uma corrente dominante, provavelmente observaremos esse fato primeiramente em Paris.

Economia. A política francesa também é crucial para o destino da União Europeia (UE), em crise no momento em razão do fosso observado entre os interesses da Alemanha e os interesses dos países da periferia da Europa, como Grécia, Itália e Espanha. Mas esse fosso (e o peso da história do século 20) significa que os alemães, embora economicamente dominantes, não conseguirão sustentar sozinhos a UE.

Assim, a França, por razões históricas, culturais e geográficas, terá de servir de ponte unindo o norte e o sul da Europa e fazer a UE trabalhar politicamente. Exceto, naturalmente, se o país gradativamente decidir não assumir o papel, caso em que o projeto europeu inteiro desmoronará ou será totalmente reformulado.

De qualquer maneira, o papel da França deverá se tornar mais importante, ao contrário do alemão, cuja influência vai diminuir. A demografia, fonte de tanta aflição no passado, repentinamente favorece a França. Os alemães são ricos, mas sua população envelhece, ao passo que, mesmo em meio à crise econômica, a taxa de natalidade na França aumenta drasticamente (sugerindo um certo otimismo em meio à apatia). Em torno de 2050, a França poderá ter novamente a maior economia e população da Europa – o que a tornará dominante numa Europa mais integrada, ou a maior potência econômica num continente ainda mais dividido do que hoje.

Há também uma importante razão subjetiva para se apostar no protagonismo francês. Se existe alguma coisa que poderá sacudir o Ocidente do seu atual torpor de final de um ciclo histórico, algum novo conflito ou síntese ideológicos, isso deverá ocorrer primeiramente no lugar onde tantas revoluções nasceram.

A França sempre foi o país dos extremos – absolutista e republicana, católica e anticlerical, comunista e fascista. Agora, mais uma vez é o lugar onde forças robustas estão colidindo e onde as incertezas culturais, sobre o Islã, o secularismo, o nacionalismo, a Europa, e a própria modernidade – sugerindo que novas forças em breve surgirão.

O declínio é real, mas o futuro não está escrito. Se a Europa ainda se tornar palco de transformações históricas, para o bem ou para o mal, isso ocorrerá em primeiro lugar na bela França. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO

