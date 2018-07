França ajudou deserção de militares sírios, diz Fabius O governo da França admitiu nesta terça-feira que ajudou um número não determinado de militares sírios a desertarem do governo do presidente Bashar Assad e a fugirem do país, disse o chanceler Laurent Fabius. "A França contribuiu para um certo número de operações de deserção", disse Fabius à agência France Presse (AFP). Ele fez o comentário um dia após o ex-general sírio Manaf Tlass ter afirmado que agentes secretos franceses o ajudaram a fugir da Síria, onde ele integrava o círculo restrito de poder de Assad.