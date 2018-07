França alerta Síria contra o uso de armas químicas

O governo da Síria afirmou que poderá usar seu armamento químico e biológico caso seja atacado por forças estrangeiras. Acredita-se que o país possua agentes neurotóxicos, gás mostarda e mísseis Scud capuzes de transportá-los.

Se a Sírias usar tais armas, "nossa resposta... será massiva e severa", disse Fabius. Ele afirmou que as nações Ocidentais estão monitorando a situação na Síria de forma a estarem preparados para "intervir" imediatamente.

Os rebeldes sírios vêm pedido por ajuda militar urgente contra as forças de Assad. "Eu vou ser claro, nós requisitamos intervenção militar para proteger os civis sírios, que estão sendo assassinados", afirmou nesta segunda-feira, em Madri, o chefe do Conselho Nacional Sírio, Abdelbaset Sieda. As informações são da Associated Press.