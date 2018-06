França alerta sobre consequências contra a Rússia

O presidente francês, François Holland, advertiu neste domingo que a União Europeia pode elaborar "consequências" se o presidente russo, Vladimir Putin, não garantir imediatamente "acesso livre e total" aos investigadores sobre a queda do voo MH17.

Após uma conversa por telefone na manhã de domingo com a chanceler alemã, Angela Merkel, e com o primeiro-ministro britânico, David Cameron, o escritório de Hollande afirmou, em um comunicado, que os três líderes pediram que Putin garanta o acesso para os investigadores. O avião da Malaysia Airlines caiu na quinta-feira em uma região controlada por separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia.

"Se a Rússia não tomar imediatamente as medidas necessárias, as consequências serão decididas pela União Europeia quando o seu Conselho de Relações Exteriores se reunir na terça-feira", disse o escritório de Hollande.

"A Rússia deve entender que a solução da crise ucraniana é mais imperativa do que nunca, após esta tragédia, que tem indignado o mundo inteiro", acrescentou o comunicado. Fonte: Dow Jones Newswires.