França analisa novo imposto sobre passagens aéreas

O investimento para construir a estrada de ferro é estimado em 1,7 bilhão de euros (US$ 2,26 bilhões) e o governo deve levantar cerca de 400 milhões de euros com um novo imposto sobre passagens aéreas de viagens que vão ou voltam do aeroporto, disse o ministro, de acordo com Le Figaro.

O bilhete de trem para o aeroporto deverá custar 24 euros ou duas vezes o preço atual da linha de metrô existente que leva cerca de uma hora para fazer a viagem, disse o jornal. Fonte: Dow Jones Newswires.