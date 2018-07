França anula condenação por queda de Concorde

O desastre acelerou o fim dos voos comerciais dos aviões supersônicos, que foram tirados de serviço em 2003.

Na queda em Paris, o jato da Air France caiu sobre um hotel próximo ao terminal de onde havia decolado pouco antes, matando as 109 pessoas a bordo e outras 4 em terra.

Investigações provaram que um erro ocorrido semanas antes a milhares de quilômetros da capital francesa teve um papel crucial na queda.

Segundo a sentença original, um mecânico da Continental instalou uma barra metálica errada num DC-10 da empresa, em Houston, nos EUA. A peça caiu na pista do aeroporto de Paris pouco antes da decolagem do Concorde e furou um dos pneus do avião supersônico. Pedaços de borracha foram lançados no motor do jato, o que provocou o incêndio que causou a queda pouco após sua decolagem.

O técnico e a empresa tinham sido considerados culpados pelo acidente em 2010. / AP