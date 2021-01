França anuncia fechamento de fronteiras para viajantes que não venham da UE

PARIS - A França fechará neste domingo, 31, suas fronteiras para viajantes vindos de países que não fazem parte da União Europeia, "exceto por motivo impreterível", anunciou nesta sexta-feira, 29, o premiê Jean Castex. A medida visa impedir a propagação de novas variantes do coronavírus.

"Qualquer entrada na França e qualquer saída de nosso território com destino ou proveniente de um país fora da União Europeia será proibida, exceto por motivo impreterível, a partir de domingo às 00h00 (horário local, 4h de segunda-feira, 1, no Brasil), afirmou Castex em um discurso televisionado.

Os viajantes que chegarem de outros países da UE deverão obrigatoriamente testar negativo para a doença, acrescentou Castex.

As infecções, hospitalizações e mortes no país têm aumentado de forma constante, mas não acentuada, nas últimas semanas. Muitos médicos têm defendido um novo lockdown nacional, como os impostos em vários outros países europeus.

Castex afirmou que as medidas são uma tentativa de evitar o custo econômico de um terceiro lockdwon. Atualmente, mais de 60% dos leitos de terapia intensiva do paiís estão ocupados por pacientes com coronavírus. A França registrou mais de 75 mil mortes pela doença até o momento. /AFP e AP