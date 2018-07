França anuncia início de saída de tropas do Afeganistão A França anunciou nesta quinta-feira que irá gradualmente retirar parte de seus 4 mil soldados que estão no Afeganistão e que o país continua comprometido a transferir toda sua responsabilidade de segurança Às autoridades afegãs até 2014. As autoridades francesas disseram que retirariam um quarto das tropas no ano que vem.