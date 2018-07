França anuncia novo embaixador sírio no país A França reconheceu neste sábado Mounzir Makhous como o novo embaixador da Síria no país, conferindo legitimidade à recém-formada coalizão de oposição síria. "Haverá um embaixador da Síria na França", anunciou o presidente francês, François Hollande, depois de se reunir com o chefe da coalizão. Até agora, a França é o único país ocidental a reconhecer a oposição como a legítima representante do povo sírio.