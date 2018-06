França aposta em um ritmo de crescimento mais forte

O programa de estabilidade anual do governo francês, que será divulgado amanhã, prevê crescimento de 1,0% este ano, de 1,7% em 2015 e de 2,25% em 2016. Os números são levemente melhores do que as previsões anteriores do governo. As novas projeções também estão um pouco acima da previsão do Fundo Monetário Internacional (FMI) de crescimento de 1,0% este ano e 1,5% no ano que vem, mas coincidem com as projeções da Comissão Europeia.

"Prevemos um ritmo um pouco mais fraco de redução de déficit, mas obviamente respeitaremos nossos compromissos", disse o ministro de Finanças da França, Michel Sapin, na semana passada.

A França prometeu cortar seu déficit orçamentário de 4,1% do Produto Interno Bruto (PIB) no ano passado para 3,6% este ano e 2,8% em 2015. Fonte: Market News International.