França: atirador pode ser o autor de três chacinas Um motoqueiro abriu fogo com duas pistolas na manhã desta segunda-feira contra as pessoas que estavam na frente de uma escola judaica em Toulouse, no sul da França, matando a tiros um rabino, dois filhos do professor e uma aluna. O atirador usou armas de calibre 45 para fazer a chacina e fugiu em uma moto. A polícia francesa iniciou uma caçada pelo matador. O tiroteio em frente à escola se segue a dois ataques contra soldados franceses que aconteceram na semana passada, em Montauban e em Toulouse, que deixaram três mortos. No total, o motoqueiro atirador já teria deixado sete mortos. Um adolescente de 17 anos ficou gravemente ferido nesta segunda-feira. O ministro do Interior da França, Claude Guéant, disse ao jornal Le Monde que existem "os elementos que colocam seriamente a questão de existir uma ligação" entre os três ataques.