Cerca de mil manifestantes se reuniram na Praça da Bastilha, em Paris, incluindo estudantes e ativistas da Liga Internacional de Direitos Humanos e do partido Novo Anticapitalista. Eles dizem que a Frente Nacional, que venceu as eleições parlamentares da última semana, ameaça os valores franceses de tolerância e justiça social ao assumir o discurso anti-imigração. Fonte: Associated Press.