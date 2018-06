França: Ayrault renuncia ao cargo de primeiro-ministro

Hollande deve escolher Manuel Valls, atual ministro do Interior, como substituto de Ayrault. A escolha do novo premiê deve ser anunciada ainda hoje em discurso televisionado.

A decepção com a condução da economia francesa pelos socialistas levou muitos eleitores a escolher candidatos conservadores ou de extrema-direita no segundo turno do pleito, realizado no domingo. A expectativa é de que a mudança no governo consiga aumentar a popularidade de Hollande. Fonte: Associated Press e Dow Jones Newswires.