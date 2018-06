França bombardeia casa de líder dos islamistas Aviões franceses atacaram ontem a casa do líder do grupo islamista Ansar Al Dine na cidade de Kidal, no Mali. A operação foi parte da ofensiva militar francesa para auxiliar o governo de Bamako a recuperar o norte do país, tomado por insurgentes. O governo do Mali confirmou que a casa do líder Iyad Ghali foi destruída, mas não há informações sobre o paradeiro do chefe da insurgência. Tropas francesas e malinesas começaram ontem o avanço para Timbuctu, cidade mais importante sob controle dos islamistas.