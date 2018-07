França: briga familiar pode ter causado mortes nos Alpes A promotoria francesa matinha o foco nesta sexta-feira em uma disputa familiar entre dois irmãos como o possível motivo para quatro assassinatos que ocorreram no departamento da Haute-Savoie, envolvendo uma família britânica-iraquiana, nesta semana. Duas meninas, filhas de um casal britânico-iraquiano morto, sobreviveram ao ataque. Uma menina tem 4 anos e a outra tem 7. Entre os quatro mortos, além do casal, estão uma mulher sueca e um ciclista francês. As meninas, que aparentemente foram as únicas sobreviventes à matança, estão sob proteção policial.