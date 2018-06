França cancela 50% dos voos no primeiro dia de greve dos controladores de tráfego aéreo

PARIS - O primeiro dos dois dias de greve convocados pelos sindicatos de controladores de tráfego aéreo da França nesta quarta-feira, 8, provocou atrasos e cancelamentos de voos já programados pelas autoridades do país, segundo fontes oficiais.

Nos dois principais aeroportos franceses, Charles de Gaulle e Orly, ambos em Paris, foram registrados pequenos atrasos no início da manhã, além dos cancelamentos anunciados na véspera pela direção-geral da Aviação Civil (DGAC).

Após o anúncio da greve dos controladores, o órgão pediu às companhias aéreas a suspensão de 50% dos voos inicialmente previstos. A medida evitou a formação de longas filas nos aeroportos do país, já que os passageiros foram alertados com antecedência das mudanças em suas viagens.

A DGAC deve repetir o procedimento para o segundo dia da greve dos controladores e divulgar ainda nesta quarta-feira a previsão dos voos que serão cancelados.

O principal sindicato de controladores do país convocou a paralisação para pedir a abertura imediata de negociações. O secretário de Estado de Transportes, Alain Vidiales, lamentou a greve em um momento no qual as conversas já tinham começado.

A Air France-KLM informou que deve tentar o máximo possível operar voos de longo trajet e cancelar voos de curto e médio curso. Os passageiros são aconselhados a entrar em contato com as companhias aéreas para saber sobre a situação de seus voos. / EFE e AP