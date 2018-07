França classifica demandas sírias como 'inaceitáveis'

O comunicado do Ministério "condena fortemente os massacres contínuos" na Síria e descreveu as novas demandas do país como inaceitáveis, após o presidente Bashar Assad ter acordado com o plano de paz do enviado da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Liga Árabe à Síria, Kofi Annan.

O chefe do rebelde Exército Livre da Síria disse neste domingo que seus combatentes vão respeitar o plano da Organização das Nações Unidas (ONU) para cessar-fogo, porém recusou fornecer qualquer garantia para o regime sírio.

"Estamos comprometidos com o plano de Annan", afirmou, por telefone, o coronel Riyadh al-Asaad à France Presse (AFP) em Beirute. "Vamos apresentar nossas garantias e nossos compromissos para a comunidade internacional, mas não para o regime (sírio)", disse. Mais cedo, a Síria pediu garantias escritas de que seus oponentes irão baixar realmente suas armas antes de o governo retirar suas tropas das cidades. As informações são da Dow Jones.