França conclui retirada de soldados de Cabul As últimas tropas combatentes francesas deixaram ontem Cabul, no Afeganistão, dois anos antes da força internacional abandonar definitivamente o país. Quase 200 soldados do 35º regimento de infantaria de Berfort deixaram o país. A retirada era uma das promessas de campanha do presidente francês, o socialista François Hollande. Ao menos 1,5 mil soldados ficarão no Afeganistão para apoio logístico.