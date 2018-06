França: CPI sobe 0,5% em outubro ante outubro de 2013 O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da França subiu 0,5% em outubro na comparação com o mesmo período de 2013, de acordo com informações da agência nacional de estatísticas do país, Insee. A expectativa dos analistas ouvidos pela Dow Jones Newswires era de alta levemente menor, de 0,4%.