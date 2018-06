França critica plano de Israel para novos assentamentos

"Se confirmada, essa será uma grave decisão", disse em comunicado o ministro francês das Relações Exteriores, Laurent Fabius. "Será um sério obstáculo à solução de dois Estados, atravancando a integridade territorial de um futuro Estado palestino."

Além de anunciar os novos assentamentos, Israel deu sua aprovação preliminar a um plano para a construção de outras milhares de unidades habitacionais.

"Eu apelo à autoridade israelense que se abstenha de todas as decisões neste sentido e que mostre uma disposição clara de retomar as negociações (de paz com os palestinos)", disse Fabius.

A França esteve entre os 138 membros da ONU que aprovaram a mudança de status da Autoridade Nacional Palestina (ANP) na votação da última quinta-feira. As informações são da Dow Jones.