A proposta de lei prevê multa de 1.500 euros para clientes de prostitutas e legaliza as cerca de 40 mil prostitutas francesas, em uma tentativa de combater as redes de tráfico humano.

O governo socialista do presidente François Hollande apoia a lei. A Assembleia liderada pelos socialistas deve votar o projeto no dia 4 de dezembro que, se aprovado, deve ser enviado ao Senado. Fonte: Associated Press.