França deverá ficar no Mali pelo menos até julho Três funcionários do governo francês, que pediram para não serem identificados, disseram hoje que as forças do país europeu permanecerão no Mali pelo menos até julho, em meio à resistência dos extremistas islâmicos mais forte do que o esperado, apesar das promessas oficiais de começar uma rápida retirada do país africano dentro de algumas semanas.