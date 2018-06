França diz que acabou crise da dívida na zona do euro

De acordo com ele, autoridades estão desenvolvendo ferramentas para garantir maior estabilidade e solidariedade, incluindo uma "união bancária" e regras orçamentárias. "O que vocês precisam entender aqui no Japão é que a crise na Europa terminou. E que podemos trabalhar juntos, França e Japão, para abrir novas portas para o progresso econômico", disse o presidente em evento no Hotel Imperial organizado pelo jornal Nikkei.

Ainda que a crise na zona do euro, que eclodiu no fim de 2009, tenha melhorado, a economia da região encolheu por seis trimestres consecutivos e a taxa de desemprego atingiu 12,2%, nível mais alto desde que o euro foi introduzido em 1999.

Hollande afirmou ainda que a Europa precisa colocar mais ênfase na adoção de medidas para promover o crescimento e a competitividade, "de modo que possamos ter uma presença melhor no mundo." Ele também ressaltou sua proposta para criar um governo econômico comum para a zona do euro, que se encarregaria da política econômica.

O presidente francês classificou o Japão como um "parceiro excepcional" e pediu que ambos os países invistam mais um no outro. As exportações anuais da França para o Japão somam cerca de 7,5 bilhões de euros (US$ 9,8 bilhões), enquanto as importações atingem pouco mais 9 bilhões de euros.

Hollande acrescentou que algumas pessoas podem ter a impressão de que a França e o Japão são nações que deixaram os melhores anos para trás, mas eles estão enganados. "Nós não achamos que somos países do passado. Nós devemos liderar a economia global", disse ele.