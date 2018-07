França diz que Kadafi está pronto para renunciar

Ele esclareceu que os contatos não são negociações propriamente ditas, pois "todo mundo (envolvido na crise líbia) manteve contatos com todos os demais". "O regime líbio envia seus mensageiros a todas as partes, à Turquia, a Nova York, a Paris", acrescentou.

O porta-voz da chancelaria francesa, Bernard Valero, insistiu que os contatos com líbios próximos de Kadafi não são negociações formais. Ele negou que a França trabalhe como mediadora entre Trípoli e os insurgentes. Além disso, não quis identificar os emissários líbios e se limitou a dizer que eles estão muitos próximos do líder e foram para várias cidades importantes.

A França teve um papel de liderança na campanha aérea da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) contra as forças de Kadafi, no âmbito de uma resolução do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) para proteger civis do regime de Kadafi, no poder há quatro décadas. As informações são da Associated Press.