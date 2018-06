França diz que resolução da ONU sobre Síria sairá O ministro das Relações Exteriores da França, Laurent Fabius, disse nesta quarta-feira que acredita que um acordo para estabelecer uma resolução do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre as armas químicas da Síria está muito próximo. Além disso, ele acredita que no acordo haverá uma referência ao capítulo 7 da Carta da ONU, que permite o uso da força ou sanções em caso de descumprimento.