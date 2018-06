França e Argélia iniciam buscas por avião desaparecido

O ministro de Comunicação do Mali, Mamadou Camara, disse que os aviões fazem buscas numa região ampla e pouco povoada do país do oeste africano, última área onde se sabe que o Boeing MD-83 sobrevoou.

"Esta zona é extremamente vasta", disse Camara. Ele afirmou não ter mais informações sobre as circunstâncias sob as quais o avião desapareceu. "Para confirmar que o avião caiu, precisamos primeiro encontrar o local da queda", afirmou ele. Fonte: Dow Jones Newswires.